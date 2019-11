Schoenen Hoskens pakt uit met sociaal alternatief voor Black Friday Jef Van Nooten

27 november 2019

14u36 0 Retie Schoenen Hoskens uit Retie pakt komend weekend uit met een alternatief voor ‘Black Friday’. Per paar schoenen dat er verkocht wordt, schenkt Schoenen Hoskens een geldbedrag aan een plaatselijk goed doel.

Op Black Friday kijken mensen traditioneel uit naar grote kortingen. Schoenen Hoskens uit de Kasteelstraat in Retie pakt het anders aan. “We gaan dit weekend eens extra stilstaan bij mensen waarvoor het moeilijker is om op deze dag de grootste korting binnen te halen. We gaan er een ‘warm-weekend’ van maken”, klinkt het bij Schoenen Hoskens.

Elke klant wordt beloond met een tasje warme koffie of thee en huisgemaakte cake. Per paar schoenen dat er verkocht wordt, schenkt Schoenen Hoskens 5% aan een plaatselijk goed doel. “Dit weekend doen we ook de deur van onze pop-up stockverkoop open waar schoenen van de vorige collecties te koop zijn voor een prijsje. Hiervan wordt 5 euro per paar geschonken aan een activiteit van Samana Retie, namelijk de crea-namiddagen voor chronisch zieken en mensen met een beperking.”