Retie schrapt Sint-Maartenvuren: “Je kan dus ook geen snoeihout aanleveren” Jef Van Nooten

25 september 2020

11u29 0 Retie De gemeente Retie heeft beslist om het Sint-Maartenvuren dit jaar niet te organiseren op 11 november. Het is voor de comités onmogelijk om dat coronaproof te organiseren. “Er kan dus ook geen snoeihout aangeleverd worden”, klinkt het.

Heel wat Sint-Maartencomités gaven aan dat ze de organisatie binnen de geldende coronamaatregelen dit jaar niet echt te zien zitten. “Er moet immers voldaan worden aan heel wat verplichtingen. Zo moeten de bezoekers geteld en geregistreerd worden. Als er drank of eten geserveerd wordt, moet dit al zittend en aan tafel gebracht worden. De social distance tussen de verschillende bubbels moet overal gegarandeerd blijven, ... Bovendien hebben we momenteel nog geen zicht op de maatregelen die op 11 november zullen gelden”, klinkt het bij de gemeente.

Verwarring

Daarom zullen er dit jaar geen Sint-Maartenvuren ontstoken worden in Retie, ook niet op plaatsen waar de comités het wel zagen zitten. Om onduidelijkheden en verwarring te vermijden is beslist om de lijn door te trekken naar het volledige grondgebied van Retie. Indien Sint-Maarten slechts op een paar locaties doorgaat, is de toestroom van publiek en de aanlevering van snoeihout wellicht niet te overzien. In overleg met de betrokken comités is er daarom beslist om de Sint-Maartenvuren dit jaar niet te laten doorgaan. Er kan bijgevolg ook geen snoeihout worden aangeleverd op de plaatsen waar normaalgezien Sint-Maartenvuren zijn.”