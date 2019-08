Pyromaan vliegt 3,5 jaar achter tralies: “Verontrustend dat hij ook brand stichtte in bewoonde panden” Jef Van Nooten

28 augustus 2019

14u52 6 Retie De 28-jarige Jonas T. uit Retie vliegt 42 maanden achter de tralies voor een reeks van 13 brandstichtingen, waaronder drie keer in zijn eigen woning. De man zelf had op een volledig voorwaardelijke straf gehoopt. “Maar zelfs een psychiatrische behandeling biedt onvoldoende garanties om recidive te voorkomen”, oordeelt de rechter.

Jonas T. heeft in het verleden verscheidene veroordelingen opgelopen. Hij kreeg al gevangenisstraffen voor onder meer oplichting en diefstal. Die veroordelingen brachten hem niet tot inkeer, want van 2009 tot 2019 pleegde hij meerdere brandstichtingen. Zo’n dertien in totaal. Niet alleen bij buren en werkgevers, maar drie keer ook in zijn eigen woning. In juli 2016 en februari 2019 stak hij de droogkast in zijn woning in brand, in januari 2018 deed hij hetzelfde met de zekeringkast. Dat zijn vrouw en kinderen thuis waren op het moment van de brandstichtingen deerde hem niet. Bij één van de brandstichtingen in eigen woning, woonde T. in een appartement. Een andere bewoner van het gebouw moest toen met rookintoxicatie naar het ziekenhuis.

Jonas T. stichtte branden in Gingelom, Sint-Truiden, Oud-Turnhout, Retie en Malle. Op de brug over de E34 in Oud-Turnhout strak hij een vrachtwagen in brand. De politie kwam de man uiteindelijk op het spoor nadat hij in januari van dit jaar in Retie de auto van zijn buurvrouw in brand stak.

De rechtbank in Turnhout tilt zwaar aan de feiten. “Het is verontrustend dat de beklaagde ook brand stichtte in bewoonde panden, waardoor er ook een reëel gevaar was voor de veiligheid en gezondheid van anderen”, aldus de rechter. “Dergelijke feiten zorgen voor een grote maatschappelijke overlast en een onveiligheidsgevoel bij burgers.”

De advocate van Jonas T. wijt de brandstichtingen aan een minderwaardigheidscomplex waar hij al van in zijn jeugd mee kampt. Door de branden te stichten, voelde T. zich wèl belangrijk. Omdat hij telkens als eerste de slachtoffers of hulpdiensten verwittigde. Volgens de advocate van de pyromaan kan één en ander opgelost worden met de juiste behandelingen, maar de rechtbank wil niet van een voorwaardelijke straf weten. “Hoewel een residentiële psychiatrische behandeling noodzakelijk is, oordeelt de rechtbank dat gelet op de ernst van de problematiek een begeleiding onder de vorm van het naleven van probatievoorwaarden en opvolging door het justitiehuis onvoldoende garanties biedt om recidive te voorkomen en aldus de bescherming van de maatschappij te kunnen garanderen. Enkele een effectieve gevangenisstraf vormt een gepaste bestraffing. De beklaagde dient zich eerst te bezinnen over zijn daden en moet zijn verantwoordelijkheid hiervoor opnemen.”

Jonas T. dreigt ook nog gigantische schadevergoedingen te moeten betalen, maar daarover valt pas dit najaar een beslissing.