Pyromaan sticht zelfs brand in eigen woning: “Het gaf me het gevoel dat ik belangrijk was” Jef Van Nooten

21 augustus 2019

13u16 10 Retie Een 28-jarige man uit Retie riskeert een gevangenisstraf van 3,5 jaar voor een reeks brandstichtingen. Hij stichtte zelfs brand in zijn eigen woning terwijl vrouw en kinderen thuis waren. Nadat hij het vuur had aangestoken, verwittigde hij telkens de hulpdiensten. “Het gaf me het gevoel dat ik belangrijk was”, zegt Jonas T.

Tien jaar. Zo lang is Jonas T. (28) uit Retie volgens het onderzoek bezig geweest met zijn brandstichtingen. De politie kreeg hem pas in het vizier nadat hij op 7 januari in het midden van de nacht de auto van zijn buurvrouw in brand stak in Retie. “Hij heeft de brandweer verwittigd en de bewoonster uit haar woning gehaald. Hij deed zich tegenover haar voor als hulpverlener en branddeskundige”, zegt openbaar aanklager Sofie Bruyninckx.

De brandweercommandant ging uit van een accidentele brand, maar daar was Jonas T. het niet mee eens. Hij bleef tegenover zijn buurvrouw benadrukken dat de auto in brand was gestoken. Daar was hij zeker van. “De buurvrouw vond dat hij zich vreemd gedroeg en verwittigde de politie”, vervolgt de aanklager. “Tijdens het onderzoek dat daarop volgde kwamen een aantal eigenaardigheden aan het licht.”

De politie ontdekte dat Jonas T. genoemd werd in branddossiers uit 2013 en 2017. Het was telkens hij die bij een brand was uitgekomen en de hulpdiensten of zijn werkgever had verwittigd. En in oktober was op de brug over de E34 in Oud-Turnhout een vrachtwagen in brand gestoken. “Op 400 meter van zijn woning”, weet Sofie Bruyninckx.

In april van dit jaar ging de politie over tot arrestatie van T. Hij gedroeg zich heel gelaten en ging meteen over tot bekentenissen. Hij stond woensdag terecht voor meer dan tien brandstichtingen. Slechts één brandstichting waarvoor hij vervolgd wordt, ontkent hij. Die van 500 fruitkisten en enkele perenbomen bij zijn voormalige werkgever in 2009. “Hij stichtte vaak brand op plaatsen waar hij werkte. En zelfs in zijn eigen woning heeft hij brand gesticht. Op een moment dat zijn vrouw en kinderen in de woning aanwezig waren. Dit had veel slechter kunnen aflopen. Hij ging zeer ver met zijn brandstichtingen en genoot dan van de aandacht door als eerste de brandweer te bellen of zijn werkgevers te verwittigen.” Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 42 maanden. Twaalf maanden daarvan mogen van de aanklager voorwaardelijk zijn als hij zich residentieel psychisch laat begeleiden.

De advocate hoopt op een volledig voorwaardelijke straf. Zij wijt de brandstichtingen aan een minderwaardigheidscomplex waar hij al van in zijn jeugd mee kampt. Om zijn motief weer te geven, las ze voor uit een verklaring die T. na zijn arrestatie aflegde bij de politie. “De reden waarom ik die kraan in brand heb gestoken, was dat ik al heel de dag liep te piekeren. Ik krijg dan tranen in mijn ogen. Ik voel me minderwaardig door allerlei problemen. Op het moment dat ik dan de kraan in brand stak en de brandweer verwittigde, had ik het gevoel dat ik iets goed gedaan had en belangrijk was geweest.”

Jonas T. zelf drukte op het einde van zijn proces zijn spijt uit ten aanzien van de slachtoffers. “Ik heb lang gedacht dat ik mijn problemen alleen aan kon, maar nu besef ik dat ik hulp nodig heb”, voegde hij er aan toe. “Bij mijn arrestatie was ik blij dat alles is uitgekomen. Het luchtte op om alles te kunnen vertellen. Ik schaam me heel diep voor wat er gebeurd is.”

De pyromaan werd aanvankelijk ook verdacht van brandstichtingen in een herenhuis op de Markt in Retie en een kippenstal aan de Lage Mierdseweg in Oud-Turnhout, maar daar werd hij uiteindelijk voor buiten vervolging gesteld.

De rechter velt een vonnis op 28 augustus.