Pyromaan blijft achter tralies na minstens 13 brandstichtingen Jef Van Nooten

14 juni 2019

16u31 0 Retie De 27-jarige man uit Retie die midden april werd opgepakt voor een reeks brandstichtingen, blijft nog zeker een maand achter de tralies. De raadkamer in Turnhout heeft zijn aanhouding verlengd.

“De man zit in de cel wegens verschillende brandstichtingen in onder andere Retie, Oud-Turnhout en Malle”, vertelt een woordvoerder van het parket. De man uit Retie zou minstens dertien brandstichtingen op zijn kerfstok hebben, verspreid van 2009 tot begin dit jaar. Hij bekende onder meer dat hij in de nacht van 27 op 28 oktober 2018 een oplegger in brand heeft gestoken op de brug over de E34 in Oud-Turnhout.