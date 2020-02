Provincie houdt groendomeinen in de Kempen dicht Jef Van Nooten

09 februari 2020

10u42 6 Retie De verschillende provinciale parken in de Kempen blijven zondag gesloten door de aangekondigde storm Ciara.

De provincie heeft zondagochtend de groendomeinen in regio Kempen afgesloten. Het gaat om het Prinsenpark in Retie, Hoge Mouw in Kasterlee, Hertberg in Herselt en De Averegten in Heist-op-den-Berg.

De provincie doet dat uit voorzorg voor de storm Ciara die felle rukwinden en regen met zich zal meebrengen. “Deze stormachtige omstandigheden duren tot maandagochtend, de heropening wordt gepland tegen maandagmiddag. Wees voorzichtig als je toch in de buurt van een park of bos moet zijn”, klinkt het bij de provincie. “We houden uiteraard de omstandigheden ter plaatse in de gaten. Als de storm later voorbij is, passen we ons aan.”