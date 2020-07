Politie klist winkeldief na achtervolging Jef Van Nooten

30 juli 2020

Agenten van de politiezone Kempen Noord-Oost hebben woensdagnamiddag een winkeldief opgepakt na een korte achtervolging. Het ging om een Nederlandse man die een winkeldiefstal had gepleegd bij Hubo in de Groenstraat in Retie. Na een korte achtervolging te voet kon hij door de politie worden geklist. De man werd ondervraagd, maar mocht na verhoor beschikken.