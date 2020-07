Pijlstraat vier dagen afgesloten door wegenwerken Toon Verheijen

12 juli 2020

08u32 0

De Pijlstraat in Retie is vanaf maandag 13 juli vier dagen afgesloten door werken. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat ter hoogte van de rotonde met de Turnhoutsebaan het wegdek vernieuwen. De werfzone start vanaf de rotonde en loopt zo’n 100 meter verder in de richting van de Donkerstraat. De werken worden uitgevoerd van maandag 13 tot en met donderdag 16 juli. Tijdens de werken wordt de Pijlstraat volledig onderbroken tussen de rotonde met de Turnhoutsebaan en het kruispunt met de Kasteelstraat (N123). Gemotoriseerd verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via het centrum van Retie (N18).