Partnergeweld levert doodrijder van Jasper voorwaardelijke celstraf van 8 maanden op Jef Van Nooten

02 september 2020

14u37 0 Retie De 36-jarige Kaya W. heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden gekregen De 36-jarige Kaya W. heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden gekregen voor partnergeweld . Hij was naar eigen zeggen stomdronken op dat moment. Dat was hij ook toen hij op 11 februari van dit jaar Jasper Horsting (31) doodreed in Arendonk.

In september 2018 gaf Kaya W. zijn toenmalige vriendin een kopstoot en enkele vuistslagen. De feiten deden zich voor in Retie. “Kaya was die dag stomdronken thuis gekomen”, blikte het openbaar ministerie tijdens het terug. “Er ontstond een felle ruzie, onder meer over zijn alcoholgebruik.” Hoewel Kaya W. dronken was – hij had naar eigen zeggen meerdere Duvels gedronken op een nuchtere maag - stapte hij tijdens de ruzie in zijn wagen en reed hij weg. Toen hij later weer thuis kwam, ging de ruzie meteen voort. De woordenwisseling escaleerde. “Hij deelde een kopstoot en enkele vuistslagen uit in het gezicht van zijn vriendin.”

Therapie

De correctionele rechtbank legt Kaya W. een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden op voor het partnergeweld. Hij krijgt ook een boete van 800 euro. Aan zijn slachtoffer moet hij 1.000 euro schadevergoeding betalen. Als voorwaarden om niet effectief naar de gevangenis te moeten, zal W. onder andere in therapie moeten in functie van zijn agressie- en alcoholprobleem.

Vluchtmisdrijf

De man zal zich later ook nog moeten verantwoorden voor een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. Op 11 februari reed hij in Arendonk de 31-jarige Jasper Horsting dood. Hij stapte even uit en gaf daarbij een stomdronken indruk volgens getuigen. Toen hij besefte wat hij had aangericht, stapte hij weer in zijn auto en vluchtte naar Nederland. Daar kon hij nog dezelfde avond worden opgepakt.