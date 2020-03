Parking van Prinsenpark gesloten, wandelaars wèl nog welkom Jef Van Nooten

23 maart 2020

11u59 0 Retie Wie tijdens de coronacrisis even wil wandelen in de natuur, kan niet meer met de auto naar het Prinsenpark in Retie rijden. De politie heeft de parking afgesloten.

Aanvankelijk communiceerde de politie via sociale media dat heel het Prinsenpark is afgesloten, maar dat is niet het geval. Het provinciaal park blijft toegankelijk, maar alleen voor wie er te voet naar toe komt. De parking werd afgesloten omwille van de coronamaatregelen. “Het is verboden om met het voertuig verplaatsingen te maken naar een bos of sportvelden. Deze activiteiten moet van thuis uit starten”, klink het.