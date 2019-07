Orakel, de wereldleider in jetons, wil tegen 2020 nog milieubewuster werken Wouter Demuynck

19 juli 2019

21u04 7 Retie Van drankjetons tot festivalbandjes. Alle benodigheden voor festivals of evenementen rollen van de band bij de Retiese kmo Orakel. Nu al gebruiken ze hiervoor gerecycleerd materiaal zoals aardappelschillen of visnetten. Het is de ambitie van het bedrijf om tegen 2020 bijna uitsluitend ecologische producten op de markt te brengen.

Orakel zag 23 jaar geleden het levenslicht in de Veldenstraat in Retie. Wat begon met de export van festivalbandjes naar de rest van Europa, waar zo’n bandjes toen ongezien waren, is intussen gestaag gegroeid naar de productie en export van zowat alles wat nodig is op een festival of evenement. Denk daarbij aan drankjetons- en bonnetjes, badges, startnummers voor sportwedstrijden, signalisatieborden, drankbekers en lanyards (sleutelkoorden). Intussen is Orakel de wereldleider in jetons. Elk jaar rollen er 78 miljoen van de band. Goed voor een marktaandeel van 50 procent. Onder hun klanten onder meer de Olympische Spelen, maar ook allerlei festivals, ziekenhuizen en sportclubs.

Duurzaamheid draagt Orakel al verschillende jaren hoog in het vandaal. Nu zijn 30 procent van de producten gemaakt van gerecycleerde materialen. “We doen ons best om onze werking zo milieuvriendelijk te houden”, zegt commercieel manager Sofie Hermans. “Zo maken we al even jetons van houtafval, maar ook van gerecycleerde visnetten. Al acht jaar gebruiken we het zetmeel van aardappelschillen om die muntjes te produceren. Wij gebruiken dus het afval van de frietverwerkende industrie. Ook werken we hard aan milieuvriendelijke polsbandjes. De garen voor onze textielbandjes zijn afkomstig van gerecycleerde petflessen.”

Volledig papieren drankbekers

Tegen 2020 wil het bedrijf bijna alle producten vervaardigen uit bio-afbreekbare of gerecycleerde materialen. “Zo hebben we naast de textielbandjes ook nog vinylbandjes, waarbij we willen overschakelen naar ecovinyl. Bamboe polsbandjes zijn ook een optie, al moeten we wel nog uitzoeken of dat ook zo ecologisch is. Dit najaar lanceren we ook een drankbeker die volledig van papier is. Dat is uniek, want de huidige papieren drankbekers hebben nog een plastic laagje”, zegt Dirk Spooren, mede-zaakvoerder samen met Jonas Douwen. Volledig ecologisch gaan voorlopig nog niet mogelijk. “Wij produceren ook muntjes voor de speelgoedindustrie en die moeten voldoen aan de CE-markering. Gerecycleerde materialen zijn daarom niet mogelijk omdat de afkomst ervan niet altijd te traceren valt.”

Nieuwbouw

Eind volgende maand neemt Orakel het nieuwe gebouw naast het huidige in gebruik. “Dan hebben we een pak meer ruimte om al onze machines neer te zetten. Zo kunnen we nog sneller inspelen op de vraag van de klanten.” Het gebouw zelf is ook energiezuiniger. Airco in het huidige en nieuwe gebouw is niet meer nodig, omdat er 12 putten voor geothermische installaties werden geboord.

Intussen gaat het Orakel voor de wind. De Kempenaren hebben wereldwijd kantoren in acht landen en exporteert naar 94 landen. Het bedrijf telt 70 werknemers, waarvan 45 in Retie en heeft een jaaromzet van 7 miljoen. “Met onze milieuvriendelijke aanpak maken we het verschil. Onze winsten worden volledig in het bedrijf geïnvesteerd zodat we altijd marge hebben voor nieuwe machines en technologieën. Ook onze webshop, waarmee we de hele wereld bereiken, is een sterke factor in onze groei.”