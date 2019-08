Onweer vernielt tent van Hutsepop: festival verhuist noodgewongen naar GC Den Dries Jef Van Nooten

14 augustus 2019

11u37 0 Retie De tent voor het festival Hutsepop in Retie is dinsdagavond zwaar beschadigd geraakt bij een onweer. Chiro Retie verhuist het festival noodgedwongen naar GC Den Dries. “Hopelijk hebben we toch genoeg opbrengst om onze tent te laten herstellen.”

In Retie en omgeving barstte dinsdagavond een onweer los. De tent die Chiro Retie had opgesteld voor het festival Hutsepop 2019 bleek niet bestand tegen de weersomstandigheden. “Rond 19.30 uur gingen de hemelsluizen helemaal open boven Retie centrum. Veel hagel, regen en wind op korte tijd zorgden ervoor dat de onze feesttent het begaf en er een grote scheur ontstond”, vertelt Geert Vennekens van Chiro Retie.

Het is al het tweede jaar op rij dat de feesttent van Chiro Retie af te rekenen krijgt met een zwaar onweer. “Vorig jaar hebben we ook al een onweer over ons heen gekregen en moest de volleybal van Retie, die de tent ook gebruikte voor hun jaarlijkse Volleybalfeesten, noodgedwongen uitwijken naar een andere locatie.”

De tent raakte dinsdagavond te zwaar beschadigd om nog te gebruiken komende zaterdag. De schade is ook te groot om nog snel te herstellen. Chiro Retie moest dus noodgedwongen op zoek naar een alternatief voor het jaarlijkse dorpsfestival. “We blijven niet bij de pakken zitten en hebben ondertussen al een plan B uitgewerkt”, zegt Geert Vennekens. “De veertiende editie van Hutsepop zal dit jaar plaatsvinden in GC Den Dries. Zo is ook het voorspelde regenweer van zaterdag alvast geen spelbreker.”

Op de affiche van Hutsepop 2019 staan onder meer Les Vaches Espagnoles, The Pixels, De Koperdieven en Ladiescover geprogrammeerd. Zij verhuizen allemaal mee naar Den Dries. Voor Chiro Retie is nu alleen te hopen dat ook bezoekers hun weg naar het gemeenschapscentrum zullen vinden. Het is de eerste indoor editie voor Hutsepop. “We zijn ervan overtuigd dat we met onze sterke line-up heel wat harten gaan veroveren. Alles wordt sfeervol aangekleed en we voorzien in de kleine zaal van GC Den Dries een gezellig café waar mensen rustig iets kunnen drinken of uitblazen van al dat muzikaal geweld”, zegt Bram Smets, lid van het Hutsepop comité.

Chiro Retie vreest dat de noodgedwongen verhuis een impact zal hebben op de opbrengst van het festival. Een opbrengst die traditiegetrouw naar de werking van de chiro gaat. “De opbrengst van het festival komt nu natuurlijk onder druk. Onze hoop is dat de mensen van Retie, ondanks het feit dat we het festival nu binnen laten doorgaan, toch massaal zullen afzakken. Op die manier kunnen we onze tent laten herstellen, een kost van enkele duizenden euro’s die we natuurlijk niet voorzien hadden.”