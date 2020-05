Nieuwe wolf in Vlaanderen? Twee lammeren doodgebeten in Retie: “Ondenkbaar dat dit door August of Noëlla gebeurde” emz

01 mei 2020

18u11 6 Retie Op dinsdag 21 maart heeft een wolf twee lammeren gepakt in Retie. Dat heeft het DNA-onderzoek voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onlangs bevestigd. De kans bestaat dat het om nog een andere wolf gaat dan de reeds bekende Limburgse wolven August en Noëlla.

De wolvenaanval vond plaats in de buurt van het Prinsenpark in het grensgebied tussen Retie, Geel, Mol en Dessel. Een boer trof twee van lammeren levenloos aan. Eentje daarvan vertoonde een halsbeet, wat de kenmerkende werkwijze is voor een wolf. Aan het ander schaapje was niets te merken. Dat deed twijfels ontstaan. “Van het ene volgroeide lam had het roofdier een beetje gegeten, maar niet veel. Het andere dier vertoonde geen enkele halsbeet. We hebben het dier helemaal gevild. Dat is erg vreemd, het lijkt alsof het uit angst gestorven was”, vertelt Jan Loos van Welkom Wolf.

Volgens Loos kon het mogelijk ook een hond zijn geweest. Daarom besloot hij het onderzoek van het INBO af te wachten alvorens een uitspraak te doen. “De DNA-analyse bewees echter dat het wél een wolf moet geweest zijn. Een wolf in Retie is toch wel vrij spectaculair”, lacht Loos.

Twee wolven?

Het is zeker dat dit niet het werk is geweest van de Limburgse wolven Noëlla of August. “Die hadden in exact dezelfde periode nog schapen doodgebeten in Pelt. Bovendien hebben die twee hun territorium in Limburg. Het is ondenkbaar dat die tot in Retie zouden komen.”

Mogelijk gaat het om de rondzwervende wolf die in Herentals op dinsdagmorgen 31 maart op camera vastgelegd werd. Volgens het INBO is dat echter niet het geval. Indien dat effectief zo zou zijn, denkt Loos dat er eind maart twee verschillende wolven doorheen de Antwerpse Kempen gedoold zouden hebben. “Al zou het ook kunnen dat de vermeende wolf in Rijkevorsel toch geen wolf was, maar dat de wolf vanuit Retie naar Herentals en Mol zou doorgetrokken zijn. Het verder DNA-onderzoek van het INBO zal duidelijkheid scheppen over welke wolf in Retie de twee lammeren aanviel”, besluit Loos.

Welkom Wolf roep iedereen op om nieuwe waarnemingen te melden via de contactgegevens op de website http://www.welkomwolf.be.