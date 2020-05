Maand hinder op de E34: één rijstrook en beperkte snelheid Jef Van Nooten

11 mei 2020

08u11 16 Retie Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is maandagochtend gestart met onderhoudswerken op de E34 ter hoogte van Retie. Het verkeer richting Antwerpen moet er tot midden juni over één rijstrook. De oprit Arendonk Industrie (26bis) is tijdens de werken afgesloten.

Het wegdek van E34 tussen Antwerpen en Eindhoven werd de voorbije jaren in verschillende fases grondig vernieuwd. Behalve het stuk tussen Oud-Turnhout en het kanaal Dessel-Schoten. Dat stuk werd nog niet voorzien van een nieuw wegdek. De snelweg rust er immers op zeer vochtige veengrond, waardoor een duurzame heraanleg op deze plaats een andere aanpak vergt. Op verschillende plaatsen van dit stuk ligt de snelweg er nog slecht bij. “Dit is het laatste stuk snelweg dat nog wacht op een grondige vernieuwing nadat de voorbije jaren reeds het grootste deel van de E34 werd vernieuwd”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. “In afwachting daarvan voert het agentschap nu noodzakelijke onderhoudswerken uit aan het betonnen wegdek. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex Retie wordt de rechterrijstrook richting Antwerpen grondig hersteld.”

Snelheid

De werken zijn maandagochtend gestart en zullen ongeveer een maand duren. Als alles volgens plan verloopt, kan de snelweg tegen midden juni terug volledig worden opengesteld. “Tijdens de werken is de rechterrijstrook op de E34 richting Antwerpen afgesloten ter hoogte van het op- en afrittencomplex Retie (nr. 26)”, vertelt Jef Schoenmaekers. “Het verkeer moet er over één rijstrook passeren tegen een verlaagde snelheid van 70 km/u. De oprit Arendonk Industrie (26 bis) wordt tijdens de volledige duur van de werken afgesloten. Het verkeer voor de oprit wordt via de Hoge Mauw en de Huiskens (N118) omgeleid naar de oprit Retie. Het op- en afrittencomplex Retie blijft steeds volledig open.”

Grenscontroles

Ook later dit jaar staan er nog werken gepland op dit stuk van de E34, onder meer tussen Postel en Arendonk. “We plannen dit jaar nog onderhoudswerken aan het wegdek tussen Postel en Arendonk, en de vernieuwing van de brugvoegen op de snelwegbrug over het kanaal Dessel-Schoten. Omwille van de huidige grenscontroles op de snelweg kunnen we deze werken voorlopig niet concreet inplannen. Deze werken zullen ten vroegste na het bouwverlof plaatsvinden”, besluit Schoenmaekers.

Weersgevoelig

Deze werken zijn erg weersgevoelig. Bij regenweer kunnen de werken ter hoogte van Retie langer duren dan verwacht.