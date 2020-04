Liliane (75) naaide al honderd beschermschorten voor ziekenhuizen Jef Van Nooten

16 april 2020

07u59 0 Retie Rotary Club Mol heeft zestig naaisters bereid gevonden om coronaveilige beschermschorten te naaien voor het ziekenhuisnetwerk Kempen. Ook de 75-jarige Liliane uit Retie zet zich aan haar naaimachine.

De vrijwilligers van Rotary Club Mol begonnen met het maken van goedgekeurde chirurgische mondmaskers. Daarvan werden er al meerdere duizenden aan de ziekenhuizen in de Kempen overhandigd. In overleg met het Ziekenhuisnetwerk Kempen zijn ze nu overgeschakeld op het ontwerpen en maken van beschermschorten.

Confectie

Meer dan 60 dames verspreid over de Kempen helpen mee. “Ik vernam via via dat er gezocht werd naar naaisters. Ik werkte vroeger in de confectie en heb hier nog een goede naaimachine. Daarom nam ik contact met Marijke die dit alles coördineert”, vertelt Liliane (75) uit Retie. “Ze legde uit dat we pakketjes konden krijgen met de geknipte stof, velcro en elastiekjes. Ik vroeg meteen een aantal pakketjes en zette me achter mijn naaimachine.”

Record

Liliane naaide de voorbije dagen al zo’n honderd beschermschorten. “Liliane naait aan een hels tempo”, zegt coördinator Marijke. “Haar man stond erbij met de chronometer: 15 min per schort. Het vorige record van een naaister stond op 22 min. Het gaat echter niet om het breken van snelheidsrecords: iedere bijdrage wordt heel hard geapprecieerd door de ziekenhuizen.”