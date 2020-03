Lichtspektakel eert helden van coronacrisis Jef Van Nooten

23 maart 2020

11u09 5 Retie Boven Retie waren zondagavond verscheidene lichtstralen te zien. De firma’s X-stetic en B-Lighting zaten achter het spektakel.

“Onder de hashtag #Lightthesky heeft de evenementensector zondagavond tussen 20 uur en 20.30 uur de hemel verlicht”, klinkt het bij X-stetic. “De bedoeling was om een hart onder de riem te steken van onze helden van vandaag. Ook in Retie werd aan dit initiatief meegewerkt. De firma’s X-stetic en B-Lighting sloegen de handen in mekaar.”

Buiten steunmaatregelen

Net als enkele andere sectoren wordt ook de evenementensector zwaar getroffen door de coronacrisis. “Alles ligt al stil van in het begin en onze sector zal waarschijnlijk ook als laatste pas terug opstarten. Momenteel valt de volledige sector ook buiten de steunmaatregelen die de regering afgekondigd heeft. In dat opzicht was dit initiatief ook een aanklacht.