Kinderen kunnen voortaan ook in Retie op straat spelen Jef Van Nooten

28 juli 2019

09u35 2 Retie Inwoners van Retie kunnen voortaan een speelstraat aanvragen bij de gemeente. “We willen kinderen voldoende kansen te geven om buiten te spelen en te ravotten.”

Door het drukke verkeer is het voor kinderen in tegenstelling tot vroeger niet meer vanzelfsprekend om op straat te spelen. “Als gemeente willen we voldoende kansen geven aan onze kinderen om buiten te spelen en te ravotten. Niet enkel in de eigen achtertuin, maar ook op straat. Daarom is het vanaf nu mogelijk om in Retie een speelstraat in te richten”, klinkt het bij de gemeente. “Een speelstraat is een deel van openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt ingericht als speelstraat. Enkel bewoners en hulpdiensten mogen stapvoets en zeer voorzichtig in de straat rijden. Het is een buurtinitiatief dat - naast het spelen op straat - ook ontmoetingsmogelijkheden biedt voor de volwassenen.”

Niet alle straten kunnen tijdelijk autovrij gemaakt worden. “In de straat die men als speelstraat wil inrichten, is de snelheid beperkt tot 50 km/u. De speelstraat ligt in een wijk of straat met een overheersend woonkarakter, zonder passage van doorgaand verkeer en openbaar vervoer. Ook de bereikbaarheid van omliggende straten mag niet in het gedrang komen.”

Een speelstraat aanvragen kan via het digitaal loket op www.retie.be/speelstraten.