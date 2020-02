Kempische landbouwers stellen boerderij open voor mensen met een burn-out Wouter Demuynck

14 februari 2020

20u30 0 Retie Mensen met een burn-out kunnen sinds kort op vier Kempense boerderijen tot rust komen onder begeleiding van een gespecialiseerde coach. Onder meer de natuurlijke setting en het contact met de dieren kunnen hen er weer helemaal bovenop helpen, heeft onderzoek uitgewezen.

Het project, dat de naam Boerenrustpunt kreeg, is een initiatief van Rurant vzw, het platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen. Na enkele maanden voorbereidingswerk is de Kempen nu de eerste regio waar je op een wetenschappelijk ondersteunde manier met een burn-out naar een boerderij kan trekken.

Minder stress

Onderzoek heeft immers al bewezen dat het platteland mensen met een burn-out echt kan helpen: de open ruimte brengt hen tot rust en bovendien heeft elke landbouwer speciaal voor hen een plekje ingericht - denk daarbij bijvoorbeeld aan een pipowagen, een charmant terrasje of een overdekt insectenhotel met uitkijkplatform. Vier boerderijen in de Kempen zetten voor het project hun deuren open, namelijk Trezemieke in Retie, Van Hind in Balen, Het Mosterdzaadje in Mol-Millegem en Klein Postel in Mol-Postel.

Ik heb het geluk gehad dat ik van mijn droom mijn beroep kon maken. Ik hoop dan ook dat deze mensen hier ook weer hun goesting kunnen terugvinden. Stephanie Van Hove (eigenaar van boerderij Trezemieke)

Zeven erkende stress- en burn-outcoaches gaan er met de deelnemers van het project aan de slag. Zij zijn erg enthousiast over de vernieuwende aanpak. “Mensen met een burn-out zitten in een jaagsfeer, waarbij hun ademhaling enorm de hoogte in gaat. Door de natuur en het contact met de dieren gaan de stress en ademhaling weer omlaag”, zeggen Annelies Driesens en Hilde Theunis, twee van de zeven coaches. “Je ziet die mensen in de natuur helemaal vertragen. Tijdens een wandeling is er de eerste anderhalve kilometer nog enige moeite om hen bij te houden, maar nadien zijn ze tot rust gekomen.”

Passie terugvinden

Stephanie Van Hove, die boerderij Trezemieke in Retie samen met haar man Tuur Vandeweyer uitbaat, zet met plezier de deuren van haar boerderij open voor het project. “Ik heb het geluk gehad dat ik van mijn droom mijn beroep kon maken. Ik hoop dan ook dat deze mensen hier ook weer hun goesting kunnen terugvinden. Als hier de koeien rustig zitten te kauwen en de vogels fluiten, word ik er zelf ook rustig van. Ik ben zelf ook een stresskip, dus ik weet wat het voor me doet.”

De coaches zien Stephanie Van Hove ook als het ideale voorbeeld. “Mensen met burn-out zitten vaak in een denkpatroon van ‘moeten’, terwijl Stephanie haar werk in de boerderij gewoon heel graag doet. Daar is niks ‘moeten’ aan. Mensen met burn-out zijn doorgaans mensen die veel passie hebben, maar opeens geen energie meer hebben. Dat is erg confronterend. Als zij dan iemand zoals Stephanie tegenkomen, kunnen ze die passie terugvinden. Zij is een grote troef.”

Wandelen

Dat de coaches de mensen met een burn-out op een boerderij kunnen begeleiden, biedt heel wat extra troeven. “Wat we tijdens een sessie doen is afhankelijk van de noden van die persoon. Sommigen willen eerst vertellen, met anderen gaan we wandelen, met een focus op de ademhaling. Aangezien hier veel objecten liggen, kan je er talrijke oefeningen van maken: ‘wat wil je meenemen en wat wil je achterlaten?’. Hindernissen tijdens een wandeling kunnen dan weer symbolisch zijn: vermijden ze die of springen ze erover?”

Mensen die interesse hebben in het project nemen best contact op met één van de coaches. De coach zal tijdens de intake vragen om eerst langs te gaan bij de huisarts om er zeker van te zijn dat het gaat om een ongecompliceerde burn-out - zonder depressie of ander onderliggend psychisch lijden - gaat. De kosten voor coaching op de boerderij zijn overigens identiek aan die voor een sessie in een praktijkruimte. Meer informatie en contactgegevens zijn beschikbaar op https://www.rurant.be/projecten-en-diensten/boerenrustpunt/.