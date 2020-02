Kempense Kost brengt duurzame voeding naar de werkvloer Jef Van Nooten

26 februari 2020

22u38 0 Retie In Kempense bedrijven wordt binnenkort alleen nog maar gezond en ecologisch gegeten. Of toch als het van ‘Kempense Kost’ afhangt, een project met tien duurzame voedingstips voor Kempense kmo’s. “Mensen kiezen steeds meer voor lokale, gezonde en ecologische producten op hun bord. Wij willen dat ook doortrekken naar de werkvloer”, klinkt het.

Kempense Kost is een project van Vormingplus Kempen en de vzw Voedselteams. Bedoeling van het project is om mensen ook tijdens de werkuren lokale, gezonde en ecologische producten voor te schotelen. “Voortaan willen mensen weten wat er precies op hun bord ligt, waar het vandaan komt en of de producent er een eerlijke prijs voor krijgt”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “Wekelijks besteden we meer dan 20% van onze tijd op het werk. Het is logisch dat de omslag naar duurzame voeding ook daar moet gebeuren.”

Haalbare acties

Vormingsplus Kempen en Voedselteams vzw gaan nu Kempense bedrijven en organisaties ondersteunen als ze bewuste voedselkeuzes willen maken. “We maakten daarvoor een brochure met tien concrete en haalbare acties. Van het promoten van kraantjeswater tot trakteren met lokale hapjes op bedrijfsfeestjes… Er is veel mogelijk”, klinkt het. “Bij elke tip vermelden we ook adressen van lokale producenten. Zo kunnen bedrijven heel gemakkelijk aan de slag met de Kempense Kost. Mooi meegenomen dat je kleine handelaren in de buurt steunt.”

Veggiedag

Eén van de tips is bijvoorbeeld om een veggiedag in te voeren op donderdag of fruit als tussendoortje aan te bieden aan werknemers. “Vorig jaar organiseerden we een inspiratieavond rond duurzame voeding. Hier kwamen we op het idee om een actie te doen voor bedrijven. In 2019 deden we al een proefproject in Mol. Door die positieve reacties besloten we om het grootser aan te pakken en uit te breiden tot de hele Kempen”, zegt Katrien Loots van Vormingplus Kempen.

Eén bedrijf dat al zeker mee op de kar springt, is Orakel uit Retie. producent van identificatieproducten voor evenementen. Het bedrijf hanteert al vele jaren een duurzame filosofie en wil dat nog verder opdrijven. “Ook duurzame voeding hoort hierbij en daarom werkten we het voorbije jaar samen met lokale traiteur Christels Keuken voor het aanbod van soep aan de medewerkers”, zegt zaakvoerder Dirk Spooren. “Door gebruik te maken van lokale, eerlijke en biologische producten sluit haar visie hier perfect bij de onze. En bovendien is haar soep een succes bij onze collega’s.”

Inspiratieboekjes

Begin maart krijgen alle bedrijven in de Kempen een van de drie regionale inspiratieboekjes in de bus. Bedrijven die niet zo lang kunnen wachten, kunnen alvast een kijkje gaan nemen op www.kempensekost.be.