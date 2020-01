Inbrekers viseren kelders van appartementen: twee inbraken en 17 inbraakpogingen Wouter Demuynck

03 januari 2020

In het centrum van Retie hebben inbrekers in de nacht van woensdag op donderdag toegeslagen in tal van kelders van appartementsgebouwen. In totaal gaat het om 17 inbraakpogingen en twee effectieve inbraken. In de Gildenstraat, Kerkhofstraat, Peperstraat, Groenstraat en het Vestpad bleef het bij pogingen.

In de Boesdijkstraat werd een fiets gestolen en in de Sint-Martinusstraat gingen de daders aan de haal met verlengkabels. Er loopt een sporenonderzoek en de politie bekijkt ook of er een link is tussen de verschillende zaken.