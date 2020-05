Inbreker laat zich filmen door buurman: hij riskeert nu 2 jaar cel Jef Van Nooten

27 mei 2020

13u23 3 Retie Een 50-jarige man heeft eind januari twee inbraken gepleegd in Mol en Retie. Hij stal er onder andere drie dure horloges, maar de bewakingscamera van een buurman deed hem de das om. Hij riskeert een gevangenisstraf van 2 jaar.

In de nacht van 28 op 29 januari drong de man een stal binnen achter een woning in Retie. Hij stal er een hogedrukreiniger, 100 liter mazout en 200 kilo koperdraad. “Op bewakingsbeelden van een buurman was een Alfa Romeo met Franse nummerplaat te zien”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. “Die auto werd een dag voordien ook door een nummerplaatlezer opgemerkt bij een inbraakwoning in Mol. Daar werden een laptop, een smartphone en drie dure horloges gestolen.”

Koevoeten

Op 5 maart werd de auto onderschept in Peer nadat hij er was geregistreerd door een nummerplaatlezer. Aan het stuur zat de 50-jarige C.D.P. uit Marseille. In de auto lag een zak met inbrekersmateriaal zoals schroevendraaiers en koevoeten. De man heeft een blanco strafblad in België, maar liep al meerdere veroordelingen op in Frankrijk. “Op dit moment geeft hij de inbraak in Retie toe, maar ontkent hij de inbraak in Mol. Tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter heeft hij echter ook die inbraak toegegeven”, besluit Catherine Dederen. Ze vraagt een gevangenisstraf van 2 jaar voor de inbrekers.

Vonnis op 10 juni.