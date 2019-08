Inbraak in zeven tuinhuizen Wouter Demuynck

08 augustus 2019

In de nacht van dinsdag op woensdag is er in Retie in zeven tuinhuizen ingebroken. De inbraken gebeurden allemaal in dezelfde omgeving. Het gaat om twee tuinhuizen in de Rozenlaan, drie in de Prinsenlaan, een in de Mimosalaan en een in de Postelsebaan. Er werd telkens werkmateriaal gestolen.