Inbraak in sporthal: dieven stelen geld Jef Van Nooten

11 februari 2020

16u31 0

Dieven hebben ingebroken in sporthal Boesdijkhof in de Boesdijkhofstraat in Retie. Ze drongen het gebouw binnen via een raam aan de achterkant. De daders konden een kleine som geld buit maken.