Inbraak in Chirolokalen mislukt Wouter Demuynck

22 januari 2020

13u15 2

In de Chirolokalen op Geenend in Retie stelde men dinsdagmiddag om 12.30 uur een poging tot inbraak vast. De daders raakten niet binnen, maar er is wel braakschade aan de achterdeur.