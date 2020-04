In de bres voor De Liereman: frituur Den Boog schenkt 1 euro per verkochte Gageleer Jef Van Nooten

23 april 2020

20u17 18 Retie De brand in natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout heeft veel mensen geschokt. Frituur Den Boog in Retie start al meteen een actie om geld in te zamelen voor het herstel.

Woensdagavond werd natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout getroffen door een zware brand. Het veengebied van 167 hectare had er vuur gevat. In totaal 30 à 40 hectare is er in de as gelegd. In het natuurdomein dat getroffen is, groeit ook de gageleer, een kruid waarmee het bier Gageleer gemaakt wordt. Meteen nadat het nieuws over de verwoestende brand bekend raakte, beslisten de uitbaters van frituur Den Boog in Retie om een solidariteitsactie te starten. “Sinds jaar en dag verkopen we in onze frituur de Gageleer, een bier waarvan het ingrediënt de gagel afkomstig is uit het natuurgebied”, vertelt Inge Daneels. “Per verkochte Gageleer ging er al een deel van de opbrengst naar Natuurpunt, maar wij willen er graag een schepje bovenop doen. Wij schenken daarom nog 1 euro extra per verkochte Gageleer aan De Liereman om zo mee te helpen aan het herstel van dit prachtig natuurgebied.”