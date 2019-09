Havennummering en ontmoetingsplaats voor ambachtszone De Bempdekens Jef Van Nooten

18 september 2019

09u07 0 Retie Ambachtszone De Bempdekens in Retie krijgt binnenkort een uniforme bewegwijzering via poort- of havennummers. Ook het bufferbekken in de bedrijvenzone wordt aangepakt en omgevormd tot een ontmoetingsruimte.

Een werkgroep uit de Retiese Ambachtszone diende een subsidieaanvraag in bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen. “Het invoeren van havennummers binnen onze bedrijvenzone was een van de eerste actiepunten in het kader van bedrijventerreinmanagement. Deze manier van bewegwijzering wordt veel gebruikt in (grotere) industrieterreinen en is intussen goed ingeburgerd”, klinkt het bij de werkgroep.

Tegelijk met de invoering van havennummering wordt het bufferbekken opnieuw ingericht en verfraaid. “Door het aanleggen van verschillende elementen in de omgeving, wordt de functie van het bufferbekken uitgebreid. Speeltoestellen, een picknickruimte en een bijenhotel zorgen ervoor dat deze plek kan uitgroeien tot een groene ontmoetingsruimte. Op die manier vormt het een groene barrière tussen de bedrijven en de bewoning. Bovendien vormt het een verbinding tussen beide omdat het ervoor zorgt dat buurtbewoners in de bedrijvenzone worden geïntegreerd.”