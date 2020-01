Geld uit jeugdhuis gestolen: dader had vermoedelijk sleutel Wouter Demuynck

22 januari 2020

12u54 3

In jeugdhuis JK2470 op Geenend in Retie werd dinsdagmiddag rond 11 uur een diefstal van geld vastgesteld. Er was geen braakschade, wat de uitbaters doet vermoeden dat de dader een sleutel had.