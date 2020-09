Geen traditionele Krikkrak dit jaar: “Versier je tuin en zing in je eigen straat” Jef Van Nooten

25 september 2020

11u40 2 Retie Door de coronacrisis kan Krikkrak dit jaar niet georganiseerd worden volgens het traditionele recept. Het gemeentebestuur van Retie roept op om zondag 27 september je voortuin te versieren en er samen met je gezin op uit te trekken in je eigen straat of wijk.

Krikkrak is een traditie in Retie, maar die traditie zal er dit jaar wat anders uitzien. “Omwille van de huidige coronacrisis kunnen we Krikkrak dit jaar niet in de gekende vorm organiseren met opendeurdagen bij de handelszaken, kinderanimatie in de afgesloten centrumstraten, een kleurrijke stoet,…”, klinkt het bij de gemeente. “Maar we willen de mooie zangtraditie wel in ere houden. We roepen daarom iedereen op om met je eigen gezin in je straat of buurt zingend met gekleurde lampionnetjes rond te trekken. Daarnaast willen we iedereen aanmoedigen om de voortuin of gevel gezellig te maken met sfeervolle verlichting, lampionnetjes, kaarsjes of uitgeholde bieten.”