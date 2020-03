Gedaan met wandelen in Prinsenpark: park wordt afgesloten voor alle bezoekers Jef Van Nooten

23 maart 2020

11u59 0 Retie Wie tijdens de coronacrisis even wil wandelen in de natuur, kan dat niet meer doen in het Prinsenpark in Retie.

De bestuurlijke overheden hebben beslist dat het provinciaal park wordt afgesloten voor alle bezoekers. “Ook hier zullen wij controles op uitvoeren”, klinkt het bij de politie Kempen Noord-Oost.

Auto

De politie benadrukt ook dat wie een wandeling wil maken in een (ander) bos daar te voet naar toe moet gaan. “Het is verboden om met uw voertuig verplaatsingen te maken naar een bos of sportvelden. Deze activiteiten moet van thuis uit starten.”