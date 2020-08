Frietrock Metal Rock Fest verkoopt bierpakketten voor De Liereman: “Vrijwilligers hart onder de riem steken” Toon Verheijen

19 augustus 2020

14u54 0 Retie Het was/is voor heel wat organisatoren van festivals en evenementen balen deze zomer. Ook voor de metalheads van Frietrock, maar Frietrock Metal Rock Fest wil zoals elk jaar toch iets doen voor het goede doel. Daarom starten ze de verkoop van een exclusief bierpakket ten voordelen van het natuurgebied De Liereman.

“Het natuurgebied heeft het voorbije jaar heel wat tegenslagen gehad”, zegt Inge Daems. “Er is niet alleen de grote brand geweest, maar enkele maanden geleden werden ook een honderdtal bomen beschadigd door een of meerdere vandalen. Om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken, willen we speciaal voor hen toch een actie op het getouw zetten.”

Bierpakket

Frietrock heeft samen met onder meer Johnny Liquor, Gageleer, Brouwey Misty Moon en Franky De Smet-Van Damme van Channel Zero een bierpakket samengesteld. Het pakket bestaat uit zeven bierflesjes, een exclusief polsbandje van Frietrock 2020, bandstickers, een tombolaticket. Daarnaast is er nog een verrassing, want per 20 pakketjes zit er een Lucky flesje in met een coupon ter waarde van het aankoopbedrag, te spenderen in de online shop van Johnny Liquor.

Eén pakket kost 20 euro waarvan 5 euro naar De Liereman gaat. Je kan je pakketje al reserveren door 20 euro te storten op het rekeningnummer van vzw Frietrock BE15 7360 2871 8330 met vermelding van bierpakketje en uw naam. Afhaalpunten staan op de facebookpagina.