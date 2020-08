Fietser (31) aangereden op fietspad Jef Van Nooten

24 augustus 2020

Op de Postelsebaan in Retie is maandagvoormiddag rond 11.40 uur een fietser aangereden door een auto. De 31-jarige N.J. uit Retie reed op het tweerichtingsfietspad richting het centrum van Retie toen hij werd aangereden door een auto die uit de tegenovergestelde richting kwam en rechtsaf over het fietspad naar de zijstraat Zanddijkdreef wilde afslaan. De fietser werd opgeschept en liep lichte verwondingen op.