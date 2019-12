Druk kruispunt op ‘Ring’ van Retie onverwacht meer dan week afgesloten Jef Van Nooten

06 december 2019

18u31 8 Retie Het kruispunt van de Kasteelstraat met de Pijlstraat/Sint-Paulusstraat aan Corsendonk De Linde in Retie wordt volgende week onverwacht een hele week afgesloten. “We beseffen dat deze werken pas laattijdig zijn aangekondigd, maar door de staat van het wegdek worden ze met hoogdringendheid ingepland”, klink het.

Een aannemer voert vanaf maandag 9 december dringende herstellingswerken uit op het kruispunt van de Kasteelstraat met Pijlstraat/Sint-Paulusstraat (R18-N123). De klinkers worden er vervangen door asfalt. “Het kruispunt wordt volledig afgesloten, het verkeer dient een omleiding te volgen. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Retie. “We beseffen dat deze werken pas laattijdig zijn aangekondigd. Doordat de staat van het wegdek op het kruispunt op korte tijd zo slecht geworden was, zijn deze werken met hoogdringendheid en op zeer korte termijn ingepland. Bovendien zijn we voor deze werken afhankelijk van verschillende externe partners en factoren.”

Handelszaken

De einddatum is voorzien op 17 december, afhankelijk van de weersomstandigheden. “Alle partijen doen hun best om deze werken op een goede week voltooid te krijgen en om de bereikbaarheid van alle aanpalende woningen en handelszaken zo goed mogelijk te garanderen.”

Doorgaand verkeer op de R18 zal niet mogelijk zijn. Het verkeer volgt een omleiding via het centrum van Retie. De tonnagebeperking op de Turnhoutsebaan en de Sint-Martinusstraat wordt hiervoor tijdelijk opgeheven. Het verkeer tussen Retie en Kasterlee volgt lokale omleidingen via gemeentewegen. Voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton van en naar Kasterlee is er een omleiding voorzien via N18, E34 en N19.