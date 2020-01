Dode kat in openbare vuilnisbak gedumpt Jef Van Nooten

13 januari 2020

12u23 1 Retie De lokale politie Kempen Noord-Oost roept burgers op om de politie te verwittigen wanneer ze een kat of hond aanrijden. De technische dienst van de gemeente kan het dier dan komen weghalen. Zo kunnen situaties vermeden worden waarbij dode katten in een openbare vuilnisbak wordt gepropt. Op internet circuleert daar een foto van.

De foto zelf besparen we u, om onze gevoelige lezers niet te choqueren. Wie de foto echt wil zien, kan die op sociale media terugvinden. Want de foto waarbij een dood dier in een openbare vuilnisbak nabij domein Beverdonk in Retie is gepropt, werd de voorbije dagen al duizenden keren gedeeld op Facebook.

Aanvankelijk ging men er op sociale media van uit dat het een hond was, sommigen dachten zelfs aan een kalfje. Maar nazicht door de politie wees uit dat het om een kat ging.

Het dier was niet gechipt waardoor de eigenaar niet gevonden kon worden. De politie gaat er van uit dat de kat al dood was voordat ze met haar hoofd in de vuilnisbak is gestoken, de rest van het dier bengelde aan de buitenkant van die vuilnisbak. Mogelijk lag de kat al langer langs de kant van de weg na een aanrijding, en heeft iemand het dier op deze manier willen opruimen.

De politie vraagt om melding te maken wanneer je een dier aanrijdt. Als het dier gechipt is, kan de eigenaar verwittigd worden. Wanneer een chip ontbreekt, kan de gemeente het dier komen weghalen van de openbare weg.