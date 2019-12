Dieven stelen juwelen uit woning Jef Van Nooten

04 december 2019

Dieven zijn dinsdag een woning in de Burchtstraat in Retie binnen gedrongen. De bewoners stelden dinsdagavond rond 20.15 uur vast dat een raam aan de achterkant van de woning was open gebroken. De daders doorzochten het huis en gingen ervandoor met juwelen.