CD&V dient bij gouverneur klacht in tegen groen licht voor verkaveling aan Turnhoutsebaan Jef Van Nooten

26 september 2019

14u24 0 Retie Oppositiepartij CD&V in Retie heeft bij de provinciegouverneur een klacht ingediend tegen de gemeenteraadsbeslissing om het wegtracé goed te keuren voor een nieuw verkavelingproject in het binnengebied Turnhoutsebaan-Pijlstraat-Hobrugstraat.

CD&V is niet te spreken over de goedkeuring omdat het gebied – weliswaar ingekleurd als woonzone - volgens de Vlaamse waterkaarten in ‘mogelijk overstromingsgebied’ ligt. “Tijdens het openbaar onderzoek van de verkavelingaanvraag kwam er bezwaar (153 bezwaarschriften in totaal, red.). Niet alleen van buurtbewoners die vrezen voor nog meer wateroverlast, maar ook van de chiromeisjes. Hun terrein paalt aan de verkaveling en ze vrezen voor hun toekomst”, klinkt het bij CD&V. “In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft de gemeente aangegeven om het gebied niet te ontwikkelen gelet op de natte gronden. De gemeentelijke technische dienst heeft ook nu nog over dit dossier een hele reeks opmerkingen geformuleerd vanwege de ligging naast de waterloop en de daarmee samenhangende bodeminstabiliteit.”

Ook de brandweer bracht een negatief advies uit voor een verkaveling in het gebied. “De breedte van de weg is te smal om twee brandweerwagens te laten passeren, cruciaal vermits het een doodlopende straat betreft”, vervolgt CD&V. “Toch besliste de Nieuw Retie meerderheid om dit dossier zonder meer goed te keuren. De ligging in overstromingsgevoelig gebied en het negatief advies van de brandweer worden genegeerd.” De veiligheid van bewoners wordt volgens CD&V op de helling gezet. “CD&V legt zich hier niet bij neer en gaat met de aangehaalde argumenten dan ook tegen deze beslissing in beroep bij de gouverneur. Het is immers de bevoegdheid van de gemeenteraad om het wegtracé goed te keuren, terwijl de goed- of afkeuring van de verkaveling op zich nog kan worden herroepen na een beroepsprocedure bij de provincie.”