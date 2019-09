Café De Graef blijft nog zeker week gesloten nadat Porsche er binnen reed Jef Van Nooten

04 september 2019

15u30 4 Retie Café De Graef in Retie zal wellicht pas over twee weken de deuren openen. De schade nadat dinsdagavond een Porsche Carrera tegen de gevel knalde, is te groot om deze week nog open te gaan.

Caféuitbaters Martine Wilboorts en Eddy Mermans konden hun ogen niet geloven toen ze de ravage in hun café zagen. Stoelen en tafels lagen omver, en de hele kroeg was bezaaid met brokstukken en steenpuin. “Maar niet alleen beneden is de schade groot. Ook boven staan er scheuren in de muren. De klap moet heel groot zijn geweest”, vertelt Eddy Mermans.

De uitbaters prijzen zich gelukkig dat het café dinsdagavond gesloten was, anders zouden er zeker klanten ernstig gewond zijn geraakt. “Het is nog niet duidelijk wanneer we het café terug kunnen openen. Maar dat zal al zekere deze week niet meer zijn. Daarvoor is de schade te groot.”

In café De Graef vindt over twee weken een familiefeest plaats. De cafébazen hopen tegen dan alles opgekuist te hebben en op zijn plaats gezet. Bij het ongeval liep een 47-jarige man uit Mol, de bestuurder van de Porsche lichte verwondingen op. Voordat hij tegen de gevel van het café crashte, botste hij ook tegen de Mercedes van een 25-jarige man uit Lommel. Ook die bestuurder raakte lichtgewond.