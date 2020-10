Burgemeester van Retie in quarantaine na positieve coronatest Jef Van Nooten

13 oktober 2020

16u24 2 Retie De burgemeester van Retie verblijft momenteel in quarantaine. Patrick Geuens legde een positieve coronatest af. Hij zet zijn werkzaamheden voorlopig voort van thuis uit.

Zowel burgemeester Patrick Geuens als zijn gezin verblijven momenteel in quarantaine na een positieve COVID-test. “De burgemeester voelt zich momenteel niet ziek en vertoont slechts enkele lichte symptomen. Daardoor zet hij zijn werkzaamheden deze week van thuis uit verder en woont hij vergaderingen virtueel bij”, klinkt het bij de gemeente. “De personen met wie de burgemeester de voorbije dagen in contact kwam, werden in kaart gebracht en daarbij werd nagegaan welke contacten mogelijk een risico inhouden. Indien de arts oordeelt dat het om risicocontacten gaat, moeten deze personen in quarantaine en zich laten testen.”

Stijging

Enkele medewerkers van de gemeente Retie werden op advies van de bedrijfsarts preventief in quarantaine geplaatst. “Op dit moment blijven de besmettingscijfers in ons land fors stijgen. Dit is ook voor onze gemeente het geval”, klinkt het nog. “Volgens de website van Sciensano telt Retie 32 besmettingen over de voorbije 14 dagen. Toch zijn er momenteel nog geen clusteruitbraken in scholen, verenigingen of andere instellingen. Het blijft echter wel belangrijk om waakzaam te blijven en steeds de zes gouden regels te respecteren.”