Buitenspeeldag verhuist van Prinsenpark naar tuin, balkon of stoep Jef Van Nooten

11 april 2020

13u54 0 Retie De eerste woensdag na de paasvakantie is traditioneel de Buitenspeeldag. Door de coronacrisis pakt de gemeente Retie uit met een aangepaste versie, een buitenspeeldag in de tuin, op het balkon of op de stoep.

“Deze keer ziet de Buitenspeeldag er net een tikkeltje anders uit”, klinkt het op de dienst Vrije Tijd van de gemeente Retie. “Door de coronacrisis kan de Buitenspeeldag in het Prinsenpark helaas niet doorgaan. Maar de dienst Vrije Tij dorganiseert op 22 april een originele Buitenspeeldag vanuit de tuin, balkon of van op de stoep. Want ook daar kan je je natuurlijk supergoed amuseren.”

Tuineditie

Wie wil deelnemen aan deze tuineditie van de Buitenspeeldag, kan zich vooraf inschrijven. “Na registratie ontvang je van dan een affiche en een leuk speelpakketje met onder andere stoepkrijt, bellenblaas en buitenspeeltips.”

Extra prijs

Inschrijven kan via www.retie.be/buitenspeeldag of 014 38 92 30. Wie tijdens de buitenspeeldag foto’s post op sociale media, kan een extra prijs winnen. Meer details verneem je bij inschrijving.