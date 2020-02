Brug 2 aan Postelsebaan drie dagen afgesloten Jef Van Nooten

20 februari 2020

13u07 0 Retie Automobilisten moeten begin maart rekening houden met verkeershinder op de Postelsebaan in Retie. Brug 2 over het kanaal Dessel-Schoten wordt afgesloten voor onderhoudswerken.

Een aannemer zal de onderhoudswerken aan Brug 2 op de Postelsebaan (N123) uitvoeren van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 maart. “Voor gemotoriseerd verkeer is er een omleiding voorzien, fietsers en voetgangers kunnen wel via de brug passeren. Gemotoriseerd verkeer tussen Retie en Mol-Postel volgt een omleiding via Zanddijkdreef tot in Witgoor. De aannemer plaatst een week van tevoren reeds de aankondigingsborden.”