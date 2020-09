Bram Sprangers blij met provinciale trui: “Want lang geleden dat ik kon winnen” Hans Fruyt

20 september 2020

17u02 0 Retie Bram Sprangers, tweedejaarsnieuweling uit Retie, is heel blij met de Antwerpse veldrittitel die hij in Vorselaar veroverde. Vooral omdat het lang geleden is dat de pion van Acrog-Tormans Balen BC de handen in de lucht mocht gooien.

Omdat het een provinciaal kampioenschap was mochten de nieuwelingen uit Antwerpen in de startbox de eerste rijen bezetten. “Bij de loting waren er twee potten”, vertelde Sprangers. “Ik mocht uit de Antwerpse pot een nummer trekken. De tweede pot was voor de niet-Antwerpenaars die achteraan moesten starten. Ik kon plaatsnemen op de tweede rij. Tussen plaats zes en acht nam ik de eerste bocht. Ik kon steeds verder opschuiven waardoor ik na twee ronden bij de kopgroep zat. Die werd gevormd door Ferre Urkens en Gilles Dockx. Ook Viktor Vandenberghe pikte aan en ging meteen naar de kop, maar hij maakte een foutje. Ik kon een gaatje slaan. Veel voorsprong nam ik niet. Ik moest tot de laatste bocht vol gas geven.”

Met succes. Urkens en Vandenberghe werden zes tellen later tweede en derde. Dockx verloor enkele seconden meer en eindigde op de vierde plaats. Voor Bram Sprangers, in de openingscross van het seizoen in Herentals pas negende, was deze overwinning een leuke opsteker. “Deze zege is een mooie beloning voor al het werk dat ik de voorbije jaren voor de koers deed”, ging Sprangers verder. “Bovendien is het lang geleden dat ik eens kon winnen. Vorig jaar kon ik als eerstejaarsnieuweling drie keer een podiumplaats pakken, meer niet. Inderdaad, op basis van mijn resultaat in Herentals kan je de winst in Vorselaar als een grote verrassing zien. In Herentals moest ik helemaal achteraan starten. En was het moeilijk om voorbij te steken. Die negende plaats was niet echt een waardemeter. Het was ook de eerste cross. Tijdens de zomer heb ik maar drie wedstrijden op de weg kunnen rijden. Een echt goeie voorbereiding kende ik niet. Deze week ga ik nog eens goed trainen. Want komend weekeinde staat er geen cross op de kalender. Mijn volgende veldrit wordt die op zaterdag 4 oktober in Kasterlee, zo goed als een thuiscross. Als ik het mij goed herinner werd ik er vorig jaar vijfde.”