Boerderij introduceert geitenmelk van de tap Liese Demeulenaere

11 oktober 2020

13u50 5 Retie In Retie is de melktap Kleinigeitje geopend. In de automatenwinkel kunnen mensen dag en nacht verse producten kopen van lokale boeren en handelaars, waaronder rauwe geitenmelk van de tap.

Op het erf van Hans Dierckx en Petra Appelen op de Geelsebaan is sinds kort een klein winkeltje met verse, lokale producten geopend. “Het gaat eigenlijk om een samenwerking van tien boeren”, vertelt Hans. Zo verkopen ze niet alleen hun eigen verse geitenmelk, maar ook ambachtelijke nagerechtjes van geitenmelk en soep van een traiteur uit Retie, eieren van een lokale kippenboer, kaas van een kaasboer uit Halen en vers brood.

Hans en Petra hebben 1.500 geiten op hun boerderij, waarvan ongeveer 1.000 geiten gemolken worden. “We hebben geen andere dieren op onze boerderij, behalve dan vier koeien. Maar die zijn eigenlijk meer een hobby van mijn zoon, lacht Hans. De boerderij doet het ondanks corona nog steeds goed. “We groeien nog elke dag en de melktap is een van de manieren waarmee we uitbreiden.”

Lokaal en milieuvriendelijk

Automaten met verse koeienmelk is niets nieuws langs Vlaamse wegen, maar een automaat waar je rauwe geitenmelk kunt tappen is uniek. “Eigenlijk is het iets waar we al vijf jaar mee in ons hoofd zitten. Door corona hadden we het op de lange baan geschoven, maar uiteindelijk besloten we het toch te doen.” Lokaal kopen zit - mede dankzij corona - in de lift en het initiatief lokte al veel bezoekers tijdens het openingsweekend. De geitenmelktap is niet alleen een origineel, maar ook nog eens milieuvriendelijk lokaal initiatief. Mensen die graag willen proeven van de verse melk worden aangespoord hun eigen, herbruikbare flessen mee te nemen. De melk kan zo gedronken worden, maar kan evengoed gebruikt worden om thuis zelf kaas of yoghurt mee te maken. En zo wordt de afvalberg weer iets kleiner.