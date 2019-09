Bestuurder boort zijn Porsche van 140.000 euro in gevel van café Jef Van Nooten

03 september 2019

20u27 22 Retie Op het kruispunt van de Postelsebaan met de Zanddijkdreef in Retie is dinsdagavond een peperdure Porsche Carrera tegen de gevel van café De Graef geknald. De schade aan de Porsche en het café is immens. De bestuurder raakte lichtgewond.

Volgens de eerste vaststellingen gebeurde het ongeval tijdens een inhaalmanoeuvre. Volgens getuigen had de bestuurder van de Porsche al drie of vier auto’s ingehaald toen hij plots verrast werd door een auto de linksaf de Zanddijkdreef wilde indraaien. De Porsche Carrera 911 S, een auto waar je al snel 140.000 euro voor neertelt, kwam in aanrijding met de Mercedes die wilde indraaien en stoof nadien de parking van café De Graef over. Een fractie van een seconde later boorde de Porsche zich door de gevel van het café.

“Gelukkig waren we niet open vandaag”, vertelt cafébaas Eddy Mermans die ter plaatse kwam. “De voorkant van de auto staat waar normaal klanten zitten en heel het café is bezaaid met brokstukken. Dit had fataal kunnen zijn als er klanten aanwezig waren.” Woensdagavond zou het café normaal terug open gaan. “Al is het nog niet zeker of we kunnen openen. Dat zal blijken na overleg met de brandweer”, aldus nog Eddy Mermans.

Vlak voor de takelwerken kwam nog een extra stuk van de gevel naar beneden. Na de takelwerken begon de brandweer met stutwerken en het dicht maken van de gevel. De bestuurder van de Porsche kon op eigen kracht uit zijn auto kruipen. Hij raakte net zoals de bestuurder van de Mercedes lichtgewond.