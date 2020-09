Bart Anné (Retie): “We hebben een voorsprong van twee jaar verworven” Jef Tegenbos

11 september 2020

10u22 0 Retie Retie opent zondag de voetbalcompetitie in eerste provinciale tegen Bornem. Een duel tussen twee nieuwkomers. Met dat verschil dat Retie promoveerde uit tweede provinciale en Bornem het behoud in de vroegere derde amateur niet kon afdwingen.

Zowat één jaar geleden begon Retie aan een nieuw hoofdstuk. Door de fusie met de buren van Branddonk waren er sportieve mogelijkheden. Bedoeling was wel om de zaken rustig aan te pakken.

“Onze doelstelling was om in drie jaar tijd een stap hogerop te zetten”, stelt Bart Anné, de trainer die met succes mee in het nieuwe project stapte. “Het was bovendien een bewuste keuze om met de fusieclub in tweede provinciale van start te gaan.”

Promotie

Maar Retie werd meteen een vooraanstaande club in die reeks. Toen de competitie werd stilgelegd was er nog geen sprake van promotie.

“We waren de beste derde van de twee reeksen. Door het wegvallen van ploegen uit de amateurcompetitie hebben wij uiteindelijk de stap naar eerste provinciale kunnen zetten. Iets wat we zelf hebben afgedwongen. Daardoor hebben we meteen een voorsprong van enkele jaren.”

Voorbereiding

De fusieclub kan terugblikken op een geslaagde voorbereiding. Al was het voor trainer Bart Anné niet altijd even simpel om alles van een leien dakje te laten verlopen. “Een gegeven waar elke club mee te maken had. Er kwam op bepaalde momenten wat improvisatie aan te pas. Het was niet eenvoudig om een planning op te maken. Maar we zijn klaar om aan de competitie te beginnen.”

Ambities

Met de komst van Bornem krijgt Retie meteen de kans om zijn troeven op tafel te gooien.

“We beschikken over een vrij jonge groep, waarmee we elke uitdaging vol aan zullen gaan. Bovendien zijn het vrijwel allemaal spelers uit de buurt. Ook dat is een uniek gegeven dat we koesteren. Onze betrachting is om ons niet weg te steken. Ik verwacht dat een vijftal ploegen de toon zullen zetten. Daarbij zitten onder meer Wezel, Berg en Dal, Oppuurs en Kontich. Daarachter is er een ruime groep, waaronder Retie, van evenwaardige ploegen.”