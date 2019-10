Auto zwalpt over de weg: bestuurder stijf van de drugs Jef Van Nooten

04 oktober 2019

12u11 4 Retie De politie heeft donderdagavond op de Molsebaan in Retie een bestuurder uit het verkeer gehaald die sterk onder de invloed was van drugs.

Het waren getuigen die de politie verwittigden nadat ze rond 19 uur een voertuig zwalpend over de weg zagen rijden tussen Dessel en Retie. De politie snelde ter plaatse en kon de auto op de Molsebaan in Retie tot stilstand brengen. De bestuurder moest een speekseltest afleggen. Daaruit bleek dat hij onder invloed was van maar liefst drie verschillende soorten drugs. Mogelijk had hij ook GHB als vierde drugs genomen, maar dat kan niet worden opgespoord met een speekseltest.

De autobestuurder was zo zwaar onder invloed van drugs dat hij onwel werd tijdens de politie interventie en naar de spoedafdeling van het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout moest worden gebracht.