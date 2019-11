Agenten vinden 1,3 kilo hasj... in eigen politiecombi Jef Van Nooten

22 november 2019

13u41 5 Retie Drie mannen uit Antwerpen riskeren een gevangenisstraf van 30 maanden voor de invoer van drugs. Hun auto werd op 17 juli onderschept in Retie. Aanvankelijk vonden de agenten alleen 400 gram cocaïne. Even later troffen ze ook 1,3 kilo hasj aan in de politiecombi.

De politie hield op 17 juli van dit jaar een controleactie aan het op- en afrittencomplex van de E34 in Retie. Ze hielden daarbij ook een auto tegen met drie dertigers uit Antwerpen. “Zowel de bestuurder als de twee passagiers gedroegen zich meteen heel zenuwachtig”, vertelt de aanklager.

Al snel bleek waarom ze zenuwachtig waren: in een sporttas vonden de agenten 400 gram cocaïne, verdeeld over 36 zogenaamde ‘boletas’. Dat zijn kleine bolletjes met cocaïne die worden ingeslikt om de drugs te smokkelen. Alles wijst er op dat de cocaïne een paar dagen eerder op die manier vanuit Guinea naar ons land is gesmokkeld. “De bolletjes hadden een toiletgeur. Eén van de beklaagden had bovendien een boardingpass op zak van een vlucht van Guinea naar Parijs, een gekende route voor bolletjesslikkers.”

De politie zette de drie mannen in een combi voor een identiteitscontrole. Even later vond één van de agenten 1,3 kilo hasj in de politiecombi. “Die lag er voordien niet. Eén van de beklaagden moet die op zak hebben gehad en stiekem hebben achtergelaten in de combi”, besluit de aanklager.

Twee van de drie beklaagden daagden op voor de rechtbank. Zij beweren niks met de drugs te maken te hebben en leggen de schuld bij de derde.

Vonnis op 20 december.