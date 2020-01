Agente raakt gewond bij achtervolging, nadien grote hoeveelheid drugs bij verdachten thuis gevonden Wouter Demuynck

14 januari 2020

23u21 0 Retie Afgelopen weekend is een agente van de politiezone Balen-Dessel-Mol gewond geraakt bij een achtervolging, nadat een voertuig met drie inzittenden in Lommel was weggevlucht van een alcoholcontrole. De politie kon de wagen uiteindelijk in Retie tot stilstand brengen. Bij de verdachten werd tijdens een huiszoeking een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.

De politie Balen-Dessel-Mol werd zaterdagavond rond 21 uur verwittigd dat een voertuig bij een BOB-controle in Lommel was doorgereden richting de Antwerpse Kempen. Onder meer de politiezones Geel-Laakdal-Meerhout, Turnhout en Keno stelden daarop op verschillende plaatsen versperringen op.

Het ANPR-netwerk kon het voertuig lokaliseren, waarna er op de Geelsebaan in Dessel een politieachtervolging ontstond die in Retie eindigde. Bij de achtervolging raakten uiteindelijk twee wagens van de politie beschadigd en liep een agente verwondingen op.

Grote hoeveelheid drugs

Bij het doorzoeken van het voertuig en bij het fouilleren werden bij de inzittenden, twee 21-jarige mannen uit Lommel en een 19-jarige vrouw uit Mol, cannabis, drugsattributen en een grote som geld aangetroffen. Er volgde een huiszoeking bij de twee mannen uit Lommel en die leverde een grote hoeveelheid soft- en harddrugs en een cannabiskweektent op. Ook de 46-jarige moeder van een verdachte werd bij de inval gearresteerd.

Naast de processen-verbaal voor de drugsmisdrijven werden tal van pv’s opgesteld voor de verkeersovertredingen en voor drugs in het verkeer. De onderzoeksrechter in Hasselt heeft de zaak in handen.