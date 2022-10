RESTOTIP. ‘Sladidaa’ in Hasselt: “Gezond lunchen op het werk bleek onmogelijk en dus werd ik zelf horecaondernemer”

Westerlo Speedpede­lec aangereden door vrachtwa­gen

De bestuurder van een speedpedelec is woensdag gewond geraakt in Westerlo. Het 57-jarige slachtoffer werd ’s ochtends rond 6 uur in de Vandoornelaan in Westerlo aangereden door een vrachtwagen. De 25-jarige vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd bij de aanrijding. De bestuurder van de speedpedelec ging met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Geel.

12:29