RESTOTIP. De Courant: “Bistro in pittoreske hoeve uit 17de eeuw”

Leuven Meerdere gewonden en verschil­len­de voertuigen getakeld na zwaar verkeerson­ge­val op E40 in Leuven

Op de E40 in Leuven is donderdagnamiddag omstreeks 16u een zwaar verkeersongeval gebeurd. De bestuurder van een kleine bestelwagen was in slaap gevallen en botste op de signalisatie van werken langs de snelweg. Hij raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Twee anderen raakten lichtgewond.

30 juni