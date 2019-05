Restauranthouders uit Westhoek scoren heel goed in lijst beste Europese restaurants Christophe Maertens

22 mei 2019

11u31 4 Het restaurant Souvenir in Gent, dat door Ieperlinge Joke Michiel samen met haar man en team wordt uitgebaat, is fel gestegen op de lijst van beste Europese restaurants. Het eethuis gaat van plaats 95 naar plaats 64. Kobe Desremaults prijkt met zijn restaurant Chambre Séparée op niet minder dan plaats 13.

“In 2016 mochten we met heel veel trots aankondigen opgenomen te zijn in de lijst van 100+ Beste restaurants in Europa”, zegt Joke Michiel. Haar man Vilhjalmur Sigurdarson staat in Souvenir achter de kookpotten. “Een 148ste plaats en een nominatie voor beste nieuwkomer in Europa, dat was niet mis om ons tweejarig bestaan te vieren.” Het jaar nadien schoof Souvenir op naar stek 95. “Een eervolle plaats die we ook in 2018 mochten behouden.” Het restaurant verhuisde ondertussen van Ieper naar Gent. “Dat bracht nieuwe inspiratie en motiveerde ons om nog beter te worden. Een evolutie die niet onopgemerkt voorbij ging aan de bezoekers van de Opinionated About Dining-community. In 2019 prijkt Souvenir op plaats 64 van deze prestigieuze lijst.”

Op niet minder dan plaats 13 vinden we nog een streekgenoot: Kobe Desramaults, met zijn restaurant Chambre Séparée, eveneens in Gent. Desramaults stond tussen 2002 en 2016 aan het kookfornuis in De Wulf in Dranouter. Ook daar scheerde hij hoge topen.

De lijsten van Opinionated About Dining worden samengesteld op basis van recensies en evaluaties uit de hele wereld. Zowat 5000 ervaren restaurantbezoekers leveren hun bijdrage en komen op die manier tot deze ranking. Op nummer 1 staat het restaurant Frantzén van chef Björn Frantzén uit Stockholm in Zweden.