REPORTAGE. En plots was het weer feest in Vlaanderen: “Gedaan met sporten en Tinder. We fuiven weer oldskool. Eindelijk!”

Boom ‘School in zicht’ moet segregatie in Boomse scholen helpen tegengaan: “Diversi­teit is net een troef”

Het Boomse gemeentebestuur wil de segregatie in haar scholen een halt toeroepen en slaat daarvoor de handen in elkaar met de vzw ‘School in zicht’. Deze organisatie wist eerder in Lokeren en Mechelen al te zorgen voor een betere sociale mix in het klaslokaal, nu moet Boom volgen. Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) kwam donderdag in basisschool Boom Park kijken hoe ‘School in zicht’ daarbij tewerk gaat.

17 februari